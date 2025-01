information fournie par So Foot • 08/01/2025 à 13:09

Le Graët ne voit pas Zidane sur le banc des Bleus après Deschamps

Et bien nous non plus.

Après l’annonce officielle de Didier Deschamps de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue du Mondial 2026, Noël Le Graët a réagi ce mercredi matin au départ annoncé de celui qu’il a lui même nommé à la tête des Bleus en 2012 .…

TJ pour SOFOOT.com