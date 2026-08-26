Le gouverneur de la Banque du Japon, Ueda, ne se rendra pas à Jackson Hole ; l'attention des marchés se tourne désormais vers le G20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte dans les paragraphes 3 à 11) par Leika Kihara

Naoki Tamura, membre du conseil d’administration de la Banque du Japon, participera cette semaine à la réunion annuelle de la Réserve fédérale américaine à Jackson Hole, dans le Wyoming, au nom du gouverneur Kazuo Ueda, a annoncé mercredi la banque centrale.

M. Ueda ne participera pas à cette réunion cette semaine en raison d'un conflit d'agenda, a précisé la Banque du Japon. Aucune rencontre avec les médias n'est prévue pour M. Tamura pendant la réunion, a-t-elle ajouté.

Il est rare qu'un membre du conseil d'administration de la Banque du Japon participe à la réunion de Jackson Hole, à laquelle assistent généralement le gouverneur ou l'un des deux vice-gouverneurs de la banque centrale.

Ancien banquier commercial, Tamura est considéré comme un « faucon » au sein du conseil d’administration composé de neuf membres et a publiquement appelé à relever les taux d’intérêt tous les quelques mois afin de contrer les risques de hausse des prix.

Selon les analystes, les propos que pourrait tenir le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, sur les perspectives de la politique monétaire américaine lors de son premier discours à Jackson Hole auraient d’énormes répercussions sur le Japon en raison des fluctuations du yen et des rendements obligataires.

L'absence de M. Ueda à Jackson Hole mettra l'accent sur sa possible participation à la réunion des ministres des Finances du G20 organisée par les États-Unis la semaine prochaine à Asheville, en Caroline du Nord.

Les acteurs du marché guettent les indices que pourraient donner les responsables de la Banque du Japon quant à une éventuelle accélération du rythme et du calendrier des hausses de taux afin de faire face aux risques inflationnistes croissants.

Bien que la Banque du Japon n’ait pas précisé si M. Ueda participerait à la réunion du G20, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait déclaré qu’il se réjouissait de rencontrer le gouverneur de la Banque du Japon à Asheville.

Une intervention conjointe américano-japonaise sur le yen et une incitation de la part de M. Bessent ont conduit les marchés à anticiper presque entièrement la possibilité d’une hausse des taux par la Banque du Japon en septembre, qui ferait suite à celle de juin.

Une majorité des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Banque du Japon relève son taux directeur de 1 % à 1,25 % lors de sa réunion des 17 et 18 septembre.

Le vice-gouverneur de la Banque du Japon, Ryozo Himino, prononcera également un discours et tiendra une conférence de presse jeudi, au cours de laquelle il pourrait donner des indications sur la probabilité d’une hausse des taux le mois prochain.