 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Genoa arrache le nul face à Côme
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 23:12

Le Genoa arrache le nul face à Côme

Le Genoa arrache le nul face à Côme

Côme 1-1 Genoa

Buts : Paz (13ᵉ) pour Côme // Ekuban (90ᵉ+2) pour le Genoa

Le joyau n’a pas suffi.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue 2 : Guingamp domine logiquement Montpellier
    Ligue 2 : Guingamp domine logiquement Montpellier
    information fournie par So Foot 15.09.2025 22:48 

    Guingamp 1-0 Montpellier But : Gomis (28ᵉ) Cette fois, Téji n’a rien pu faire.… TM pour SOFOOT.com

  • Quand Waldemar Kita demande à Longoria de démissionner de la LFP
    Quand Waldemar Kita demande à Longoria de démissionner de la LFP
    information fournie par So Foot 15.09.2025 22:39 

    Une nouvelle scène de ménage. Selon les informations de L’Équipe , Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a demandé ce lundi à Pablo Longoria, son collègue marseillais, de démissionner de son poste de vice-président de la LFP . Dans un échange tendu, Kita aurait ... Lire la suite

  • L’UEFA et la FIFPro réclament des mesures pour la santé des joueurs
    L’UEFA et la FIFPro réclament des mesures pour la santé des joueurs
    information fournie par So Foot 15.09.2025 21:33 

    Parce qu’il n’est jamais trop tard. Dans un communiqué commun publié ce lundi, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA et David Terrier, le président de la FIFPro Europe, ont tiré la sonnette d’alarme et réclamé de nouvelles mesures pour protéger la santé des ... Lire la suite

  • Ligue 1+ dépasse le cap symbolique du million d’abonnés
    Ligue 1+ dépasse le cap symbolique du million d’abonnés
    information fournie par So Foot 15.09.2025 20:46 

    Un premier cap atteint. Près d’un mois après son lancement, Ligue 1+ a dépassé le million d’abonnés . La bonne nouvelle a été annoncée ce lundi après-midi par Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Media lors du conseil d’administration de la Ligue. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank