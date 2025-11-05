Le Genoa a trouvé le successeur de Patrick Viera
Pas sûr que Totti le connaisse.
Seulement quelques jours après avoir licencié Patrick Viera, le Genoa tiendrait déjà son successeur pour prendre les rênes. Selon Fabrizio Romano , l’élu serait l’ancien capitaine et entraîneur de la Roma : Daniele de Rossi. …
KM pour SOFOOT.com
