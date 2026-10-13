Le Gemelli de Rome, "l'hôpital des papes" où sera opéré Léon XIV

Une statue du pape Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où le pape François est hospitalisé pour une bronchite, le 17 février 2025 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

L'hôpital Gemelli de Rome, où Léon XIV doit être opéré d'un nodule au poumon, est connu comme "l'hôpital des papes" et avait même été surnommé "Vatican trois" par Jean-Paul II.

Le pape américain doit être admis mardi pour un séjour d'environ une semaine dans ce vaste établissement situé dans le nord-ouest de la capitale italienne, où les papes disposent d'un étage réservé.

Son prédécesseur argentin François (2013-2025) y avait effectué quatre séjours pour divers problèmes de santé: une opération d'une hernie abdominale en juin 2023, une infection respiratoire en mars de la même année, une opération du côlon en juillet 2021 et une double pneumonie à l'hiver 2025, quelques semaines avant sa mort à 88 ans.

Lors de ce dernier séjour, qui dura cinq semaines, le grand hall de l'hôpital avait abrité des conférences de presse de ses médecins devant des journalistes du monde entier.

Le jour de sa sortie, en mars 2025, le pape argentin était apparu très affaibli au balcon sous les applaudissements nourris des centaines de fidèles massés devant l'hôpital, une image qui avait fait le tour du monde.

Jean-Paul II (1978-2005) y avait quant à lui été soigné à neuf reprises et y avait passé un total de 153 jours, ce qui l'avait conduit à lancer avec humour: "le Vatican numéro un est la place Saint-Pierre, le Vatican numéro deux à Castel Gandolfo (résidence d'été dans les environs de Rome, ndlr) et l'hôpital Gemelli est devenu le Vatican numéro trois".

Ses séjours répétés et prolongés au Gemelli avaient amené le Vatican à y aménager une mini-résidence.

Sécurité oblige, l'appartement du pape se trouve au dixième et dernier étage et l'on y accède par un long couloir surveillé à vue par la police italienne et la gendarmerie du Vatican.

Ce petit appartement peint en blanc et équipé d'un mobilier austère comprend un lit, une télévision, une salle de bain, une cuisine, et des équipements médicaux, ainsi qu'une petite chapelle.

Plus grand hôpital de Rome

Cette chambre papale fut créée de toutes pièces en mai 1981 lorsque Jean-Paul II avait été grièvement blessé par balles sur la place Saint-Pierre par le Turc Mehmet Ali Agça, avant d'être admis d'urgence au Gemelli pour y être opéré.

Jean-Paul II, dont aucun organe vital n’avait été touché, y avait subi une lourde intervention chirurgicale de près de six heures, mais sa robuste constitution lui avait permis de surmonter l'épreuve.

Il y retourna à plusieurs reprises, les deux dernières en 2005, à quelques semaines de sa mort. Son successeur, Benoît XVI, ne fera pas de séjour au Gemelli, du moins pas annoncé publiquement.

Inauguré en 1964, l'hôpital Gemelli, dont le nom complet est "Fondation polyclinique universitaire Agostino Gemelli", est le plus grand hôpital de Rome. Plus de 5.000 personnes y travaillent, selon son site internet.

Il fait partie de l'Université du Sacré Cœur, une université catholique fondée en 1921 à Milan (nord) et considérée comme la plus grande université catholique d'Europe avec plusieurs sièges en Italie.