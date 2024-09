Le géant japonais Panasonic et le CIO mettent fin à leur partenariat

Le groupe japonais Panasonic, géant de l'électronique, a annoncé mardi qu'il ne ferait plus partie des partenaires des Jeux olympiques et paralympiques, avançant des "considérations de gestion plus larges".

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

"Le Comité international olympique (CIO) et Panasonic ont convenu de ne pas prolonger leur accord de programme de partenariat olympique (TOP)", a écrit la firme nippone dans un communiqué.

Panasonic était devenu partenaire international du CIO en 1987. Le contrat liant les deux parties, prolongé en 2014, est arrivé à son terme à l'issue des Jeux de Paris.

Le groupe a expliqué sa décision de ne pas renouveler le partenariat par le fait "que le groupe examine en permanence la manière dont le parrainage devrait évoluer en fonction de considérations de gestion plus larges".

"Le CIO comprend et respecte pleinement la nécessité pour le groupe Panasonic d'adapter sa stratégie commerciale", a déclaré Thomas Bach, président du CIO, cité par l'entreprise japonaise dans son communiqué.

Quatorze entreprises font encore partie du programme de partenariat olympique du CIO.