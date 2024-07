Le géant du BTP Ferrovial voit son résultat s'envoler au premier semestre

Le groupe espagnol de BTP et gestion d'infrastructures Ferrovial a vu son bénéfice net s'envoler au premier semestre, grâce à des cessions d'actifs et à l'envolée du trafic sur les autoroutes et dans les aéroports dont il a la concession.

Ferrovial a passé un accord pour céder une grande partie de ses parts dans l'aéroport de Londres Heathrow (illustration) ( AFP / TOLGA AKMEN )

Le géant espagnol, qui a conclu en juin un accord pour céder une grande partie de ses parts dans l'aéroport de Londres Heathrow, a dégagé un résultat net part du groupe 414 millions entre janvier et juin, soit plus du triple que son bénéfice du premier semestre 2023 (114 millions).

Son chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 7,5%, à 4,27 milliards d'euros - un niveau légèrement supérieur aux attentes des analystes interrogés par Factset, qui tablaient en moyenne sur 4,11 milliards d'euros.

Ce "résultat extraordinaire" s'explique par "l'excellent comportement de l'ensemble des secteurs" dans lequel Ferrovial est présent, mais aussi par des "cessions rentables de certains actifs", assure le groupe dans un communiqué publié mercredi.

Ferrovial, qui a engagé l'an dernier une vaste réorganisation de ses activités, avec le transfert de son siège aux Pays-Bas, met en avant notamment la hausse du trafic sur ses autoroutes, notamment aux Etats-Unis.

Il insiste également sur les bons résultats de sa branche "construction", portés par un carnet de commandes record de 15,97 milliards d'euros, et sur l''augmentation de la fréquentation dans ses aéroports, à commencer par Heathrow.

L'aéroport londonien a en effet accueilli 39,8 millions de passagers entre janvier et juin, soit le chiffre le plus élevé de son histoire, selon Ferrovial. Sur l'ensemble de 2024, 82,8 millions de passagers sont attendus.

Les résultats du premier semestre n'intègrent pas les revenus découlant de la vente d'une part de 20% que le groupe espagnol possède dans Heathrow, cédée à la société d'investissement française Ardian et au fonds public saoudien PIF pour plus de 2 milliards d'euros.

Le groupe présidé par Rafael Del Pino - troisième homme le plus riche d'Espagne avec une fortune évaluée à 6,4 milliards de dollars par le magazine américain Forbes - souhaitait initialement céder la totalité de ses parts dans l'aéroport londonien, soit 25%.

Mais la demande des petits actionnaires, qui ont souhaité bénéficier d'un "droit d'accompagnement" leur permettant de céder leurs parts aux mêmes conditions, l'ont obligé à changer de stratégie: Ferrovial conservera ainsi 5,25% de l'aéroport au terme de l'opération.