Le géant des puces SK Hynix enregistre son meilleur bénéfice net trimestriel en six ans

( AFP / JUNG YEON-JE )

Porté par une demande soutenue en intelligence artificielle, le géant sud-coréen de la fabrication de puces SK Hynix a annoncé jeudi son meilleur bénéfice net trimestriel en six ans et un doublement de ses ventes sur un an.

SK Hynix domine le marché des puces HBM, des composants essentiels au fonctionnement de l'IA, et est l'un des fournisseurs majeurs de Nvidia, mastodonte américain du secteur des processeurs.

Dans un communiqué jeudi, l'entreprise sud-coréenne a annoncé avoir dégagé un bénéfice net de 5.750 milliards de won (3,86 milliards d'euros) sur la période s'étendant de juillet à septembre 2024.

Ce bénéfice net dépasse un précédent record établi par l'entreprise au deuxième trimestre de 2018.

SK Hynix a également publié un résultat d'exploitation de 7.030 milliards de wons (4,72 milliards d'euros). Son chiffre d'affaires a presque doublé par rapport au troisième trimestre 2023 pour atteindre 17.600 milliards de won (11,82 milliards d'euros).

"Alors que la demande en mémoire pour des serveurs d'IA tels que HBM et eSSD a considérablement augmenté cette année, l'entreprise prévoit que cette tendance se poursuivra l'année prochaine", précise le communiqué.

"SK Hynix a consolidé sa position de numéro un mondial des mémoires IA en réalisant au troisième trimestre de cette année la meilleure performance commerciale jamais enregistrée", a déclaré le directeur financier de l'entreprise, Kim Woo-hyun.

Le PDG de SK Hynix, Kwak Noh-jung, a déclaré cette semaine que l'entreprise était en bonne voie pour commencer à produire et fournir en masse des puces IA HBM3E de pointe à ses clients.

De son côté, le producteur taïwanais de semi-conducteurs TSMC, incontournable spécialistes des puces les plus sophistiquées, a fait état le 17 octobre d'un bond de 54% de son bénéfice trimestriel, porté par une demande soutenue en téléphones et en intelligence artificielle.