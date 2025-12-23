Le gardien titulaire n'est pas encore identifié en Algérie

Un Zidane et dix bouts de bois.

À la veille d’Algérie-Soudan, premier match des Fennecs dans cette CAN, le poste de gardien fait débat, et pas par plaisir. En cause : la blessure d’Alexis Guendouz, habituel titulaire, encore incertain. Suffisant pour installer le flou autour de Luca Zidane et pousser Vladimir Petković à calmer le jeu. « Nous avons encore un jour, un entraînement à faire. Vous communiquer à vous avant de l’avoir communiqué au joueur concerné n’est pas correct » , a lâché le sélectionneur.…

MH pour SOFOOT.com