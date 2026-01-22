« Le gardien préférait comme ça » : Roberto De Zerbi charge Gerónimo Rulli sur le but de Liverpool

Bonne ambiance dans le vestiaire marseillais… Surclassé par Liverpool, l’OM n’a pas fait d’exploit ce mercredi en Ligue des champions. Les débats se sont particulièrement compliqués pour les Olympiens juste avant la mi-temps, et l’ouverture du score de Dominik Szoboszlai sur un coup franc envoyé sous le mur marseillais , qui avait naïvement sauté. De quoi créer la confusion côté OM, à commencer par Roberto De Zerbi qui n’a visiblement pas compris pourquoi aucun joueur ne s’est couché sous le mur pour éviter la « Ronaldinho. »

« Le 1er but ? Personne ne s’est couché, on s’est organisé de cette façon. Le gardien préférait comme ça… Quand on ne met pas de joueur couché derrière le mur, alors les joueurs présents dans le mur ne doivent pas sauter » , a expliqué le coach marseillais à Canal+ . Une belle charge envers son gardien Gerónimo Rulli, désigné responsable de ce malheureux oubli qui a causé l’ouverture du score adverse juste avant la pause, ce qui a considérablement coupé les jambes des locaux.…

TJ pour SOFOOT.com