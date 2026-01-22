 Aller au contenu principal
C1 : Marseille et Monaco sur la sellette, deux qualifiés d'office pour les huitièmes
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 00:44

Zéro pointé pour nos clubs français. On aurait sans doute préféré faire le bilan de nos représentants de manière un peu plus sereine après cette septième journée de C1. Le problème, c’est que le PSG, Monaco puis Marseille se sont successivement fait giflé par leurs adversaires respectifs (Sporting, Real Madrid et Liverpool). Un trio luso-hispano-anglais qui a fait voir bien des misères aux porte-étendards de notre Liguain, avec en clou du spectacle une cinglante défaite de l’OM à domicile contre Liverpool.

Résultat : l’OM est 19 e et mal placé parmi les barragistes , tout comme Monaco juste derrière (21 e ) . Défaite interdite et résultat obligatoire pour le FC Côte d’Azur (l’ASM reçoit la Juve quand l’OM ira à Bruges). Les conséquences d’une défaite sont moindres pour Paris (6 e ) , qui devra néanmoins assurer sa place dans le top 8 à domicile contre Newcastle. En parlant de haut de tableau, deux écuries peuvent tranquillement dormir sur leurs deux oreilles. Il s’agit d’ Arsenal (solide premier) et du Bayern, victorieux de l’Union saint-gilloise, 2 e et assuré comme les Londoniens de s’éviter le fardeau des barrages et de patiemment se préparer pour les huitièmes.…

TJ pour SOFOOT.com

