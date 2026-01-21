Derrière Endrick, qui sont les vraies stars de l’OL ?

Si tout l’Olympique lyonnais s’amourache d’Endrick, il oublie bien vite qu’il sera parti dans six mois et que ses stars s’appellent Pavel Šulc, Abner Vinícius et Tyler Morton. Contrairement à la recrue brésilienne du Real Madrid, eux seront au boulot ce jeudi contre les Youngs Boys. De toute façon, on ne verra pas le match.

→ Pavel Šulc

Tous les jours, les fans de l’OL qui le suivent sur Insta observent sa boule de poils. Elle s’appelle Franta, c’est un matou blanc tout mignon, teinté roux et gris . Pour passer une bonne journée ( « Daily Franta pro lepší den », en Tchèque), son maître Pavel file au Groupama Training Center travailler son sourire et son football. Le joueur de 25 ans n’est pas très rapide, pas très technique, pas très puissant, pas très visible sur un terrain, mais son énergie fait plaisir à voir. Il compte quand même douze buts avec l’OL cette saison. Avec ses neuf réalisations en Ligue 1, c’est trois fois plus que n’importe quel autre joueur lyonnais. La star, c’est Pavel.

→ Paulo Fonseca

Pas besoin du dragster Endrick, qui n’est ni plus ni moins qu’un mix entre une otarie et Mariano Díaz. Avec ses tout-droit et ses frappes de 40 mètres, ses six mois à l’OL ne vont rien changer aux schémas tactiques de l’entraîneur portugais, l’unique maître à jouer de cet OL sans sous. L’ancien coach de Lille s’affirme semaine après semaine comme l’un des entraîneurs de l’histoire de l’OL avec le plus de points par match (autour de 2), non loin d’Alain Perrin et de Gérard Houllier. Il a survécu à six mois en tribunes, à six mois sans attaquant (désolé Martín Satriano), et à Brest ce dimanche. Car oui, c’est lors d’un Lyon-Brest que Paulo Fonseca avait pété les plombs sur Benoît Millot.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com