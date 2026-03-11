 Aller au contenu principal
Le Gabon demande officiellement un programme du FMI, selon le Fonds
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, des citations du porte-parole du FMI, paragraphes 2-9) par Colleen Goko et Portia Crowe

JOHANNESBURG/DAKAR, 11 mars - Le Gabon a officiellement demandé un programme au Fonds monétaire international, a déclaré mercredi à Reuters un porte-parole du Fonds, ce qui pourrait contribuer à stabiliser les finances du pays d'Afrique centrale, membre de l'OPEP, et à renforcer la transparence. Le FMI a conclu vendredi une visite de 10 jours dans ce pays de 2,6 millions d'habitants, la première depuis que le gouvernement a déclaré qu'il souhaitait un prêt du FMI après avoir caressé l'idée de faire appel au marché pendant plus d'un an.

Les investisseurs et les agences de notation considèrent qu'un programme du FMI est crucial, mais les inquiétudes concernant la transparence de la dette du Gabon et la volonté du gouvernement de mener à bien des réformes difficiles ont suscité le scepticisme .

Un porte-parole du Fonds a déclaré que son équipe avait discuté des priorités politiques et des plans de réforme du gouvernement gabonais.

"Les discussions ont mis en évidence les avantages potentiels des réformes en cours, soulignant la nécessité de garantir des politiques fiscales et financières prudentes pour préserver la stabilité macroéconomique au Gabon et dans la région", a déclaré le porte-parole.

"Au cours de la mission, les autorités ont formulé une demande officielle d'accord avec le FMI. Les discussions avec les autorités se poursuivront dans les semaines à venir, y compris lors des prochaines réunions de printemps du FMI."

Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances du Gabon n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les efforts déployés par le Gabon pour obtenir un prêt du FMI - condition préalable au déblocage des fonds des investisseurs et d'autres financements internationaux - pourraient contribuer à stabiliser les finances de la deuxième économie de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

Avant la visite du FMI, son ministère des finances a déclaré que se tourner vers le Fonds faisait "partie de la volonté du gouvernement de renforcer la transparence, la rigidité budgétaire et la viabilité des finances publiques."

