Le futur président des Girondins ne lâche rien

Tel Nicolas De Préville, les Girondins multiplient les appels. Suite au maintien de la décision de la DNCG par le CNOSF ce vendredi, l’étau se referme autour du club de Bordeaux. Alors qu’il doit désormais évoluer dans la poule B de Régional 1 de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et qu’il est au bord de la liquidation judiciaire, le club n’a pas encore rendu les armes. Dans une interview accordée à l’Équipe , Dominique Delport, le futur président des Girondins si la vente va à son terme, a annoncé sa volonté de faire appel devant le tribunal administratif . « On va déposer un référé au tribunal administratif dès ce lundi et utiliser toutes les voies de recours. Ce n’est pas en terre girondine que l’on ne se souvient pas de L’Esprit des Lois et Montesquieu. Il y a la lettre et l’esprit », a déclaré l’ancien rédacteur en chef de M6, un brin philosophe.

L’espoir d’une nouvelle dynamique

L’arrivée du groupe d’investissement Park Bench, avec à sa tête l’homme d’affaire James Bord, doit apporter aux Girondins le capital nécessaire pour leur permettre d’éviter la liquidation judiciaire. Or le CNOSF ne peut pas se prononcer sur la qualité du plan de reprise, qui n’était pas en place lors de la commission d’appel le 15 juillet dernier . « Il (le CNOSF) a fait son travail, il a regardé la régularité de la chose jugée au moment où elle l’a été. (…) Jusqu’au dernier moment, si on pense qu’avec un projet crédible, avec le financement assuré, on peut permettre aux Girondins et à ses supporters, aux joueurs, aux salariés, d’avoir un autre espoir que la liquidation judiciaire , aux créanciers d’être payés, à cette nouvelle dynamique de se lancer » , a ajouté Delport, qui a dit par ailleurs ne pas vouloir prendre le risque de faire une saison blanche, sans être inscrit dans le moindre championnat.…

OC pour SOFOOT.com