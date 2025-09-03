Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le funiculaire de Lisbonne déraille, des victimes signalées
information fournie par Reuters•03/09/2025 à 19:47
Le funiculaire de
Gloria à Lisbonne, l'une des attractions touristiques de la
capitale du Portugal, a déraillé et s'est écrasé mercredi,
rapporte CNN, qui fait état d'une vingtaine de victimes sans
préciser s'il s'agit de blessés ou de morts.
La police a confirmé l'incident sans fournir de détails.
(Andrei Khalip, version française Bertrand Boucey)
