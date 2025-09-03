Le funiculaire de Lisbonne déraille, des victimes signalées

Le funiculaire de Gloria à Lisbonne, l'une des attractions touristiques de la capitale du Portugal, a déraillé et s'est écrasé mercredi, rapporte CNN, qui fait état d'une vingtaine de victimes sans préciser s'il s'agit de blessés ou de morts.

La police a confirmé l'incident sans fournir de détails.

(Andrei Khalip, version française Bertrand Boucey)