Le frère de Pascal Feindouno retrouvé mort à son domicile
Tragédie.
Le frère de Pascal Feindouno, Benjamin, a été retrouvé mort à son domicile de La Roche-sur-Yon en Vendée, il était âgé de 42 ans. C’est son ancien club de Luçon FC qui a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Benjamin Feindouno avait évolué au club lors de la saison 2008-2009, lorsque l’équipe vendéenne évoluait en CFA (aujourd’hui National 2).…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
