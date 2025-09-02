 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le frère de Pascal Feindouno retrouvé mort à son domicile
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 17:45

Tragédie.

Le frère de Pascal Feindouno, Benjamin, a été retrouvé mort à son domicile de La Roche-sur-Yon en Vendée, il était âgé de 42 ans. C’est son ancien club de Luçon FC qui a annoncé la triste nouvelle sur ses réseaux sociaux. Benjamin Feindouno avait évolué au club lors de la saison 2008-2009, lorsque l’équipe vendéenne évoluait en CFA (aujourd’hui National 2).…

LB pour SOFOOT.com

