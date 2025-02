Le football mondial polluerait autant que l'Autriche

Notre pelouse brûle et nous regardons ailleurs.

Selon une étude inédite publiée ce lundi par Scientists for Global Responsibility pour le New Weather Institute, l’industrie du football crache entre 64 et 66 millions de tonnes de CO2 par an , soit l’ équivalent des émissions annuelles de l’Autriche la 44 e économie mondiale .…

MJ pour SOFOOT.com