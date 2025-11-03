Le football malaisien secoué par un scandale de naturalisation
Encore une histoire de faux papiers.
La FIFA a confirmé ce lundi le rejet de l’appel de la Fédération de football de Malaisie (FAM) dans l’affaire de « faux et usage de faux » qui avait éclaté fin septembre. L’instance mondiale du football maintient ainsi les sanctions infligées à la FAM, et aux sept joueurs accusés d’avoir utilisé de faux documents pour prouver leurs origines malaisiennes. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
