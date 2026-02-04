Le football français devient-il le nouveau cinéma français ?

Mon fils, ma bataille. Ils s’appellent Léo, Marcus, Khephren, Eli Junior, Pablo… Ils ont tous deux points communs. Le premier ? Tous sont de très bons joueurs de foot. Le deuxième ? Ils ont des papas anciens footballeurs professionnels. Eh oui, comme au cinéma, en musique et en politique, les « fils de » prospèrent dans les centres de formation français et sur les pelouses de Ligue 1 . Alors, le foot devient-il un milieu fermé, monopolisé par quelques familles et leurs nepo babies ? Pour le savoir, la réponse est dans le nouveau magazine So Foot . Ça tombe bien : il est en kiosque à partir de ce 5 février.

« Je n’ai pas eu besoin de me donner comme un malade »

Dans cette enquête, il y a bien sûr les histoires de ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, ceux qui ont appris grâce aux gestes de leurs darons et « plein de petites disciplines » qui leur ont permis de passer professionnels. Ces enfants évoquent leur mérite, leur travail et leurs efforts pour atteindre le graal, oubliant parfois qu’ils ont aussi bénéficié des codes et des conseils des paternels.…

UL pour SOFOOT.com