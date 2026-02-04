 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le football français devient-il le nouveau cinéma français ?
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 20:37

Le football français devient-il le nouveau cinéma français ?

Le football français devient-il le nouveau cinéma français ?

Mon fils, ma bataille. Ils s’appellent Léo, Marcus, Khephren, Eli Junior, Pablo… Ils ont tous deux points communs. Le premier ? Tous sont de très bons joueurs de foot. Le deuxième ? Ils ont des papas anciens footballeurs professionnels. Eh oui, comme au cinéma, en musique et en politique, les « fils de » prospèrent dans les centres de formation français et sur les pelouses de Ligue 1 . Alors, le foot devient-il un milieu fermé, monopolisé par quelques familles et leurs nepo babies ? Pour le savoir, la réponse est dans le nouveau magazine So Foot . Ça tombe bien : il est en kiosque à partir de ce 5 février.

« Je n’ai pas eu besoin de me donner comme un malade »

Dans cette enquête, il y a bien sûr les histoires de ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, ceux qui ont appris grâce aux gestes de leurs darons et « plein de petites disciplines » qui leur ont permis de passer professionnels. Ces enfants évoquent leur mérite, leur travail et leurs efforts pour atteindre le graal, oubliant parfois qu’ils ont aussi bénéficié des codes et des conseils des paternels.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Sénat, à Paris, le 31 janvier 2024 ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le vote de la loi olympique 2030, une éclaircie en pleine crise du Cojop
    information fournie par AFP 05.02.2026 04:22 

    Attendue depuis des mois, la loi olympique devrait être définitivement adoptée jeudi, une étape déterminante pour la concrétisation du projet Alpes 2030 qui reste cependant lesté par la crise de gouvernance au sein de son comité d'organisation. Qualifié de "boîte ... Lire la suite

  • Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie
    Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie
    information fournie par So Foot 05.02.2026 00:59 

    Inter Milan 2-1 Torino Buts : Bonny (35 e ) et Diouf (47 e ) pour les Nerazzurri // Kulenović (57 e ) pour Il Toro Grazie Francia ! Ce mercredi, l’Inter a décroché son ticket pour le dernier carré de la Coupe d’Italie en battant le Torino à Monza (2-1), San Siro ... Lire la suite

  • Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney
    Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney
    information fournie par So Foot 05.02.2026 00:55 

    Suspendu par Bein Sports après sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC – OM, Daniel Bravo est sorti du silence ce mercredi . Le consultant avait en effet formulé un commentaire sexiste à l’égard de l’ancienne attaquante, laissant ... Lire la suite

  • Les anneaux et le village olympiques avant les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, le 3 février 2026 à Milan, en Italie ( AFP / PIERO CRUCIATTI )
    JO-2026: l'Italie déjoue une série de cyberattaques "d'origine russe"
    information fournie par AFP 05.02.2026 00:11 

    L'Italie a déjoué une série de cyberattaques "d'origine russe" contre les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, a annoncé mercredi le gouvernement, à deux jours de l'ouverture officielle de l'évènement, qui mobilise un important dispositif de sécurité. "Nous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank