information fournie par So Foot • 12/01/2025 à 11:58

Le foot était-il mieux avant ? Cabot répond sèchement à Pirès

Ah, le foot d’aujourd’hui…

Fraîchement retraité, Jimmy Cabot a l’habitude de dire ses quatre vérités à qui veut l’entendre, sur X/Twitter. Dans un post ce samedi, l’ancien Lensois a clairement exprimé son désaccord avec Robert Pirès au sujet de l’évolution du foot actuel, alors que l’ex- Gunner , dans l’émission MouseCast de Mehdi Maïzi, exprimait son ennui devant les matchs et relevait les limites de certains joueurs d’aujourd’hui : « Le derby de Manchester, vraiment je me suis ennuyé, quoi. Comme lors de beaucoup de matchs, que ce soit en France, en Espagne, en Italie… Pour moi, techniquement, certains joueurs sont limités. Tu regardes une liste de Ballon d’or à mon époque et une liste de Ballon d’or aujourd’hui… » …

AL pour SOFOOT.com