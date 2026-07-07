Le fonds souverain norvégien conclut un partenariat stratégique avec Asana Partners aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le partenariat et l'investissement aux paragraphes 1 à 3)

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a annoncé mardi avoir signé un accord avec la société d’investissement immobilier commercial Asana Partners en vue d’un partenariat stratégiquedans le cadre duquel il détiendra une participation de 49 %. Norges Bank Investment Management (NBIM) a indiqué dans un communiqué avoir pris un engagement en capital de 500 millions (XX millions d'euros) de dollars, et que ce partenariat investira dans des centres commerciaux à ciel ouvert et des commerces de proximité à travers les États-Unis.

NBIM a signé l’accord le 30 juin, a-t-elle ajouté.