Le FMI voit "un tiers" de l'économie mondiale en récession en 2023

Cette prévision a été livrée par la directrice du Fonds monétaire international, dans la lignée de son pessimisme affiché à l'automne.

Kristalina Georgieva, à Berlin, le 29 novembre 2022 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

L'année change, pas la tendance. A l'occasion d'un entretien à la chaine américaine CBS diffusé dimanche 1er janvier, la directrice du FMI a mis en garde face à une année 2023 qui s'annonce "plus difficile" encore que 2022. Kristalina Georgieva s'attend ainsi à ce qu'un tiers des économies soient en récession cette année.

Selon elle, les Etats-Unis abordent l'année avec plus d'atouts, et pourraient éviter la récession. "L'économie américaine est remarquablement résiliente". (...). Si cette résilience du marché du travail américain tient bon, cela aiderait le monde à traverser une année très difficile", juge t-elle.

Kristiana Georgieva se montre en revanche pessimiste pour le Vieux Continent et l'Union européenne, "très sévèrement touchée par la guerre en Ukraine". "La moitié de l'UE sera en récession en 2023" avance t-elle, allant dans le sens des prévisions de son institution présentées à l'automne. "Nous nous attendons à ce qu'un tiers de l'économie mondiale soit en récession. Et même pour des pays qui ne sont pas en récession, cela en donnerait la sensation", déclare t-elle.

Évolution de l'inflation en zone euro depuis le début des estimations de l'indicateur par Eurostat en 1997 ( AFP / )

Le FMI avait pointé du doigt une croissance en berne et une inflation toujours très forte, avec un risque de pénurie d'énergie qui pourrait aggraver la situation. "Les perspectives européennes se sont considérablement assombries", avait ainsi indiqué l'institution dans ses prévisions régionales publiées dimanche 23 octobre.

Le FMI avait présenté le 11 octobre ses prévisions économiques mondiales, lors de ses réunions annuelles organisées avec la Banque mondiale à Washington, et a publié ensuite des rapports régionaux, comme celui-ci. "L'Europe était sur le point de sortir de la pandémie fin 2021, avec une combinaison de politiques globalement appropriée (...), tandis que la hausse de l'inflation était en passe de s'atténuer", mais "la guerre de la Russie en Ukraine et ses retombées ont complètement changé ces perspectives", a détaillé le FMI dans ce rapport régional.

La croissance sur le continent européen, hors Turquie et pays en conflit, est désormais attendue à 3,2% en 2022 et 0,6% en 2023, soit respectivement 0,7 et 1,1 point de moins que ce qui était anticipé lors des précédentes prévisions, publiées en juillet. A l'échelle mondiale, le FMI a maintenu à 3,2% sa prévision de croissance pour 2022, et a abaissé celle de 2023, à 2,7%.