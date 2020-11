Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le FMI table sur une contraction d'environ 10% du PIB de la France en 2020, reprise de 5 à 6% en 2021 Reuters • 02/11/2020 à 14:43









PARIS (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) estime que l'activité économique devrait reculer d'environ 10% pour l'ensemble de l'année 2020 en France et prévoit une reprise partielle de l'ordre de 5%-6% en 2021, en notant que celle-ci "dépendra de l'évolution de la pandémie et des mesures d'endiguement associées". Le FMI, dans une note consécutive à une mission sur la France, estime, face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, que "des mesures de relance budgétaire supplémentaires, temporaires et bien ciblées, pourraient se révéler nécessaires en France en fonction de l'évolution de la situation". Les autorités françaises, continue le FMI, "doivent élaborer dès maintenant un plan crédible et ambitieux de rééquilibrage des finances publiques à moyen terme et le mettre en oeuvre seulement une fois la reprise économique bien engagée". (Leigh Thomas; version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

