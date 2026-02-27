 Aller au contenu principal
Le FMI s'attend à ce que l'économie américaine se renforce et crée des emplois, déclare sa directrice générale à Fox Business
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Fonds monétaire international s'attend à ce que l'économie américaine se renforce cette année, avec un taux de chômage oscillant autour de 4 % et une "croissance phénoménale de nouvelles entreprises" qui créeront de nouveaux emplois, a déclaré la directrice générale Kristalina Georgieva lors d'une interview sur Fox Business vendredi.

