Le FMI s'attend à ce que l'économie américaine se renforce et crée des emplois, déclare sa directrice générale à Fox Business

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Fonds monétaire international s'attend à ce que l'économie américaine se renforce cette année, avec un taux de chômage oscillant autour de 4 % et une "croissance phénoménale de nouvelles entreprises" qui créeront de nouveaux emplois, a déclaré la directrice générale Kristalina Georgieva lors d'une interview sur Fox Business vendredi.