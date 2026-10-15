Le FMI prévoit d'envoyer une mission au Liban en novembre, selon un responsable

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Des responsables du FMI ont eu cette semaine des échanges fructueux avec les autorités libanaises, qui se poursuivront dans les semaines à venir, une délégation du FMI devant se rendre dans le pays en novembre, a déclaré jeudi un haut responsable du FMI.

Athanasios Arvanitis, directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, a précisé que les discussions avaient principalement porté sur le secteur bancaire et sur la nécessité de veiller à ce que la population libanaise ait confiance dans le système.

Le rétablissement de la viabilité de la dette constituait un autre enjeu majeur, a ajouté M. Arvanitis.