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Le FMI prévoit d'envoyer une mission au Liban en novembre, selon un responsable
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 07:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des responsables du FMI ont eu cette semaine des échanges fructueux avec les autorités libanaises, qui se poursuivront dans les semaines à venir, une délégation du FMI devant se rendre dans le pays en novembre, a déclaré jeudi un haut responsable du FMI.

Athanasios Arvanitis, directeur adjoint du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, a précisé que les discussions avaient principalement porté sur le secteur bancaire et sur la nécessité de veiller à ce que la population libanaise ait confiance dans le système.

Le rétablissement de la viabilité de la dette constituait un autre enjeu majeur, a ajouté M. Arvanitis.

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