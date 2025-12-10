Le FMI exhorte la Chine à accélérer les réformes structurelles, relève les prévisions de croissance

Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté mercredi la Chine à accélérer les réformes structurelles, alors que la pression mondiale monte sur la deuxième économie mondiale pour qu'elle passe à un modèle de croissance basé sur la consommation et qu'elle freine les investissements et les exportations liés à l'endettement.

Le géant manufacturier a affiché pour la première fois un excédent commercial de 1.000 milliards de dollars et devrait représenter jusqu'à 40% de la croissance mondiale en 2025.

Cette situation a suscité des critiques selon lesquelles le ralentissement de l'économie chinoise repose sur la domination d'une plus grande part du commerce mondial et l'inondation des marchés émergents avec des produits bon marché détournés des États-Unis à la suite des droits de douane du président américain Donald Trump.

"La grande taille de l'économie chinoise et les tensions commerciales mondiales accrues rendent la dépendance à l'égard des exportations moins viable pour soutenir une croissance robuste", a affirmé le FMI dans un communiqué de presse marquant la conclusion de l'examen régulier réalisé par l'institution.

"La principale priorité politique de la Chine est de passer à un modèle de croissance fondé sur la consommation, en s'éloignant d'une dépendance excessive à l'égard des exportations et de l'investissement", selon le FMI.

"Cette transition nécessite des politiques macroéconomiques expansionnistes plus urgentes et plus énergiques, des réformes visant à réduire l'épargne élevée des ménages, ainsi qu'une réduction des investissements inefficaces et du soutien injustifié à la politique industrielle", a ajouté le FMI.

Pékin surveille de près le rapport "Article IV" du FMI pour savoir si sa gestion économique est approuvée ou critiquée, l'approbation du FMI constituant un contrepoids précieux dans un contexte de tensions croissantes avec les principaux partenaires commerciaux.

"L'économie chinoise a fait preuve d'une résilience remarquable malgré les multiples chocs de ces dernières années", a affirmé le FMI, sans mentionner directement Donald Trump ou la guerre des droits de douane entre la Chine et les États-Unis.

Le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine en 2025, passant de 4,8% à 5,0%, mais a averti que la faiblesse du secteur immobilier, l'endettement des collectivités locales et la baisse de la demande intérieure continueraient à mettre à l'épreuve les décideurs politiques. L'économie chinoise devrait désormais connaître une croissance de 4,5% en 2026, contre 4,2% auparavant.

"Le soutien de la politique macroéconomique devrait également s'accompagner d'une intensification des réformes visant à renforcer le système de protection sociale et à soutenir l'ajustement du secteur immobilier", a déclaré le FMI.

(Rédigé par Joe Cash, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)