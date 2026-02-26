Le FMI estime que le déficit courant américain est trop important

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré mercredi que le déficit courant américain était trop important, mais que le meilleur moyen d'y remédier était de réduire le déficit budgétaire.
(David Lawder; version française Camille Raynaud)
Après le Sénat en novembre, l'Assemblée nationale s'est emparée mercredi soir du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, vivement critiqué par la gauche qui dénonce un texte par trop focalisé selon elle sur la fraude sociale. Les débats ... Lire la suite
par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en hausse mercredi pour une deuxième séance consécutive, s'établissant à un pic de deux semaines, portée à nouveau par les valeurs technologiques alors que se sont apaisées les préoccupations à propos des coûts élevés ... Lire la suite
L'Assemblée nationale a rejeté mercredi deux motions de censure, l'une déposée par les députés du Rassemblement national (RN) et l'autre par ceux de La France insoumise (LFI), contestant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et son adoption par décret ... Lire la suite
La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé mercredi soir sur BFM TV avoir transmis sa démission du gouvernement au président de la République Emmanuel Macron, exprimant sa volonté de se focaliser sur les élections municipales à Paris (15 et 22 mars), ... Lire la suite
