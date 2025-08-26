Le Flamengo de Filipe Luís en plante huit à Vitoria
Le Maracana n’avait pas vécu ça depuis belle lurette.
Flamengo a fait le spectacle en Serie A brésilienne cette nuit. Le club de Rio en a planté huit aux pauvres joueurs du Vitoria, 17 èmes et premiers relégables du Championnat. Il s’agit de la plus large victoire du championnat brésilien depuis 1994. Le but du 7-0 vaut le coup d’œil. Il s’agit d’une splendide virgule dans la surface, signée Pedro. L’attaquant brésilien a marqué un triplé et délivré une passe décisive lors de la rencontre.…
