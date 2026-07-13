Le feu n'est pas fixé à Fontainebleau, 800 pompiers mobilisés

Les pompiers français luttent contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris

Le feu ‌qui fait rage dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et ​qui a déjà parcouru quelque 5% du domaine, n'était pas fixé lundi en milieu d'après-midi, a déclaré le préfet ​du département, ajoutant que 800 pompiers étaient mobilisés pour combattre les ​flammes ainsi que d'importants moyens ⁠aériens.

"Au moment où je vous parle, le feu ‌n'est pas fixé. Il continue à progresser modérément", a déclaré Pierre Ory lors d'une conférence ​de presse, notant ‌qu'aucune victime n'était à déplorer à ce ⁠stade et que quelque 800 personnes avaient été évacuées.

Il a ajouté qu'un nouveau départ de feu avait été ⁠constaté dans un ‌autre secteur de la forêt, n'excluant pas, ⁠à l'instar du ministre de l'Intérieur, une intention criminelle.

"Les ‌enquêteurs sont déjà à l'œuvre. Tout cela, ⁠évidemment, converge vers l'idée d'un ou plusieurs ⁠incendiaires depuis hier ‌sur ce massif", a dit Pierre Ory.

"Les conditions météo ​ne sont pas favorables (...) ‌les vents sont importants depuis hier en réalité (...) on a des rafales à ​plus de 50 km heure assez régulièrement. Donc on a des conditions qui sont difficiles ⁠pour les pompiers", a poursuivi le préfet.

Il a souligné que quatre Canadair bombardiers d'eau et deux avions Dash tournaient pour lutter contre le feu et que l'autoroute A6 restait fermée jusqu'à nouvel ordre dans la région.

(Version française ​Benoit Van Overstraeten)