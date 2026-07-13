 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le feu n'est pas fixé à Fontainebleau, 800 pompiers mobilisés
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 16:35

Les pompiers français luttent contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris

Les pompiers français luttent contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, près de Paris

Le feu ‌qui fait rage dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et ​qui a déjà parcouru quelque 5% du domaine, n'était pas fixé lundi en milieu d'après-midi, a déclaré le préfet ​du département, ajoutant que 800 pompiers étaient mobilisés pour combattre les ​flammes ainsi que d'importants moyens ⁠aériens.

"Au moment où je vous parle, le feu ‌n'est pas fixé. Il continue à progresser modérément", a déclaré Pierre Ory lors d'une conférence ​de presse, notant ‌qu'aucune victime n'était à déplorer à ce ⁠stade et que quelque 800 personnes avaient été évacuées.

Il a ajouté qu'un nouveau départ de feu avait été ⁠constaté dans un ‌autre secteur de la forêt, n'excluant pas, ⁠à l'instar du ministre de l'Intérieur, une intention criminelle.

"Les ‌enquêteurs sont déjà à l'œuvre. Tout cela, ⁠évidemment, converge vers l'idée d'un ou plusieurs ⁠incendiaires depuis hier ‌sur ce massif", a dit Pierre Ory.

"Les conditions météo ​ne sont pas favorables (...) ‌les vents sont importants depuis hier en réalité (...) on a des rafales à ​plus de 50 km heure assez régulièrement. Donc on a des conditions qui sont difficiles ⁠pour les pompiers", a poursuivi le préfet.

Il a souligné que quatre Canadair bombardiers d'eau et deux avions Dash tournaient pour lutter contre le feu et que l'autoroute A6 restait fermée jusqu'à nouvel ordre dans la région.

(Version française ​Benoit Van Overstraeten)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:20

    Espérons que Luc Ferry et Pascal Praud n'aient pas profité de ce week end prolongé, juste un peu chaud, pour quitter leur clim et prendre un bon bol d'ozone du coté de Fontainebleau.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank