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Football/Coupe du monde: Une minute du silence avant France-Espagne en hommage aux victimes de Nice, annonce Macron
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 17:53

86 lumières commémoratives illuminent la nuit lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du sixième anniversaire de l'attentat meurtrier perpétré le 14 juillet, jour de la fête nationale, à Nice

86 lumières commémoratives illuminent la nuit lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du sixième anniversaire de l'attentat meurtrier perpétré le 14 juillet, jour de la fête nationale, à Nice

‌Une minute de silence sera ​observée avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du ​monde opposant la France et l'Espagne mardi, ​en hommage aux ⁠victimes de l'attentat au camion-bélier ‌de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet ​2016, ‌a annoncé Emmanuel Macron.

"Merci au ⁠président de la Fifa d'avoir répondu à la demande de la ⁠France ‌et de tous les Français ⁠mobilisés. Nous n'oublierons jamais", a ‌déclaré le président français ⁠sur le réseau social X.

La ⁠rencontre entre ‌la France et l'Espagne débute mardi ​14 juillet ‌à 21h00 heure française au Dallas Stadium, au ​Texas.

Emmanuel Macron assistera mardi à 18h à la cérémonie ⁠d'hommages aux victimes de l'attentat de Nice, qui avait également fait plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais.

(Version française Benoit ​Van Overstraeten)

Emmanuel Macron
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