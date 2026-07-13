Football/Coupe du monde: Une minute du silence avant France-Espagne en hommage aux victimes de Nice, annonce Macron

86 lumières commémoratives illuminent la nuit lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du sixième anniversaire de l'attentat meurtrier perpétré le 14 juillet, jour de la fête nationale, à Nice
Une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France et l'Espagne mardi, en hommage aux victimes de l'attentat au camion-bélier de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016, a annoncé Emmanuel Macron.
"Merci au président de la Fifa d'avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n'oublierons jamais", a déclaré le président français sur le réseau social X.
La rencontre entre la France et l'Espagne débute mardi 14 juillet à 21h00 heure française au Dallas Stadium, au Texas.
Emmanuel Macron assistera mardi à 18h à la cérémonie d'hommages aux victimes de l'attentat de Nice, qui avait également fait plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais.
(Version française Benoit Van Overstraeten)
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