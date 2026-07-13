La forêt de Fontainebleau, poumon vert de Paris et joyau de biodiversité

Vue aérienne de la forêt de Fontainebleau rpès de Noisy-sur-Ecole, le 6 août 2025 en Seine-et-Marne ( AFP / Martin LELIEVRE )

Un chaos rocheux, des sables océaniques, une mare aux fées: ancien domaine de chasse des rois de France, la forêt de Fontainebleau est un vaste massif au sud-est de Paris, un poumon vert d'une exceptionnelle biodiversité.

Lundi matin, un incendie hors norme avait parcouru quelque 800 hectares sur les 25.000 hectares du massif - dont 23.000 ha de forêt publique, gérée par l'Office national des forêts (ONF).

Il s'agit du pire incendie depuis ceux de 1921 (762 hectares) et de 1945 (825 ha), selon les archives remontant à 1863, relève Sophie David, responsable du service environnement et accueil du public à l'ONF Ile-de-France-Est et archéologue spécialiste de Fontainebleau.

Deuxième plus vaste forêt domaniale après celle d'Orléans, Fontainebleau est la plus fréquentée de France, avec "entre 15 et 18 millions de visites par an", soit près du double de la fréquentation du musée du Louvre: le public est assez largement francilien mais on vient aussi de l'étranger (30% des visiteurs), "notamment pour les parcours d'escalade", selon l'ONF.

École de Barbizon

"La particularité du massif de Fontainebleau, c'est la diversité de ses paysages et la richesse de sa biodiversité", souligne Sophie David. On y trouve aussi bien des chênaies et hêtraies que des résineux, des landes ouvertes, des dunes fossiles, des mares et zones humides.

Carte de l'incendie qui a débuté dimanche 12 juillet 2026 dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), au sud-est de Paris ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Cette forêt a d'abord été un océan, il y a 30 millions d'années: en se retirant, la mer a laissé du sable qui en se solidifiant a formé des rochers de grès: ces "chaos" émergeant du sol font aujourd'hui le bonheur des grimpeurs.

L'archéologue raconte un lieu fréquenté depuis la préhistoire - "plus de 2.000 abris gravés" ont été retrouvés. Espace largement cultivé à l'Antiquité, la zone devient autour de l'an mille un domaine royal sous Robert II "le Pieux": cette forêt dite de Bière - dérivé de bruyère - allait devenir un somptueux domaine de chasse à courre.

Une de ses particularités est "le lien entre la forêt et le château de Fontainebleau": les sentiers forestiers percés et les carrefours en étoile conçus pour la chasse "sont encore aujourd'hui ceux qui servent aux pompiers pour lutter contre le feu", relate Sophie David.

Assez largement pâturé, il y a 200 ans, le massif faisait "un tiers de la surface actuelle". "Au 19e siècle, des arbres ont été plantés pour combler les vides: on choisit alors des pins, des arbres aux racines peu profondes, peu exigeants", capables de pousser dans le sol sableux.

Le visage de cette nouvelle forêt, plus ouverte, sera illustré par les peintres de l'école impressionniste de Barbizon.

L'invention du tube de peinture conjuguée aux aspirations récréatives de la bourgeoisie fait le succès de la balade en forêt: "le train arrive en 1849 et y sont créés les premiers sentiers balisés du monde", rappelle Sophie David. Rosa Bonheur y peint une "mare aux fées" enchanteresse.

Détection par l'IA

La variété des paysages favorise une "exceptionnelle biodiversité", avec plus de 6.500 espèces animales connues, allant des insectes rares (Lucane cerf-volant, grand Capricorne), aux oiseaux (fauvette, pic vert ou chouette Hulotte) et mammifères (martre des pins, lièvre d'Europe, cerf).

Une section de la forêt de Fontainebleau près de Noisy-sur-Ecole, le 6 août 2025 en Seine-et-Marne ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le feu y est un danger permanent, déjà mentionné au 13e siècle. Au début du 20e siècle sont installés des "pylônes de surveillance" pour faire le guet, ce qui permet de réduire les surfaces brûlées (jusqu'à 150 ha/an auparavant).

Plus récemment, six citernes d'eau - de 10.000 litres chacune - ont été installées dans la forêt, pour intervenir au plus près des départs de feu: une trentaine par an, liés le plus souvent à un mégot mal éteint ou un bivouac interdit.

Depuis deux ans, les pompiers testent un dispositif de surveillance renforcé par l'IA, qui permet de détecter et localiser plus vite les fumées: un atout s'ajoutant à la surveillance du massif par l'ONF - qui patrouille tous les weekends d'avril à octobre.

Classée "réserve de biosphère" par l'Unesco (1998), Fontainebleau est aussi classée pour sa valeur paysagère et "site Natura 2000".

Elle compte 2.500 hectares de réserves biologiques, dont 1.000 en réserve intégrale, sans aucune intervention de l'Homme: c'est notamment une de ces réserves qui est touchée par l'incendie en cours.