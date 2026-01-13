Le FC Sion honorera les victimes de Crans-Montana

En Suisse, la vie quotidienne reprend peu à peu son cours… Ce mardi, le FC Sion a annoncé, dans un communiqué publié sur son site web, qu’il rendra hommage aux victimes de Crans-Montana lors de la rencontre face au FC Winterthour, mercredi soir. Il s’agira du premier match de championnat disputé par le club valaisan depuis l’incendie survenu lors de la Saint-Sylvestre au bar Le Constellation à Crans-Montana, station située dans le même canton.

L’objectif : apporter du réconfort à la jeunesse

Afin de commémorer les victimes, une minute de silence sera observée juste avant le coup d’envoi au stade de Tourbillon. Le club présidé par Christian Constantin et coaché par Didier Tholot demande aux supporters d’allumer la lampe torche de leur téléphone portable pendant ce moment, afin d’offrir aux disparus un instant de recueillement digne.…

JE pour SOFOOT.com