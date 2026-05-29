Le FC Porto renvoie Seko Fofana à Rennes

Un nouveau retour à l’envoyeur. Après Terem Moffi jeudi, c’est au tour de Seko Fofana de voir son passage au FC Porto s’achever ce vendredi. Les Portistas ont officialisé le départ de l’international ivoirien , prêté par le Stade rennais depuis février.

Un titre en six mois

Seko Fofana, qui n’entrait plus dans les plans de Habib Beye , s’est refait une santé chez les Lusitaniens : il a disputé 18 matchs pour 3 buts inscrits et 1 passe décisive avec le titre de champion de Portugal à la clé. Il retrouvera le club breton à l’intersaison et Franck Haise, arrivé en tant qu’entraîneur quelques jours après son départ . Les dirigeants bretons doivent faire un point avec le joueur à son retour de la Coupe du monde, qu’il disputera avec la Côte d’Ivoire.…

CT pour SOFOOT.com