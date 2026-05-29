Kieran Trippier devrait signer en deuxième division anglaise

Le pari des Wolves . En fin de contrat à Newcastle, Kieran Trippier aurait déjà trouvé son nouveau point de chute. Selon Sky Sports, le latéral anglais va rejoindre Wolverhampton, après quatre ans et demi de bons et loyaux services pour les Magpies . L’ancien joueur des Three Lions (54 sélections) va s’engager avec les Wolves pour deux années, plus une en option.

Wolves are close to signing Kieran Trippier ⏳ The defender has verbally agreed to move to Molineux on a free transfer after his departure from Newcastle. pic.twitter.com/TZeCwtXOoS…

OC pour SOFOOT.com