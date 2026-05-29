Le boss de Versailles affiche son soutien à Kylian Mbappé sur LinkedIN

Liberté, Égalité, Mbappé. Après la prise de position de Kylian Mbappé sur l’extrême droite dans une interview pour le média américain Vanity Fair , Jordan Bardella et Marine Le Pen lui avaient répondu, en étant totalement à côté de la plaque. Son ancien partenaire, Presnel Kimpembe, a lui aussi réagi sur RTL, sans forcément se mouiller.

« Il défend une société qui me parle »

Entre deux offres d’alternance sur son feed LinkedIN, le président du FC Versailles, Alexandre Mulliez, a donné de sa plume pour encenser la prise de parole du Kyks : « Il défend une vision de la société qui me parle. Faire ça en 1998 quand tout le monde parlait de la France Black-Blanc-Beur et où la photo de Zidane était projetée sur les Champs-Élysées, c’était facile » , affirme-t-il.…

EM pour SOFOOT.com