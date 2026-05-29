Beckham, Ronaldinho, Pancrate... La liste des anciens du PSG invités à la finale

Beckham, Ronaldinho, Pancrate... La liste des anciens du PSG invités à la finale

Ils partent vraiment au complet, les Parisiens. Le PSG a vu les choses en grand, en large et en légendes pour sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Plus d’une trentaine d’anciennes légendes du club, de plusieurs époques différentes, sont attendues à Budapest pour accompagner les Parisiens.

Une initiative que le club associe à « la continuité du projet du Paris Saint-Germain, la transmission entre les générations et l’histoire d’un club qui a su écrire, chapitre après chapitre, sa place sur la scène européenne » . Parmi les présents : l’illustre Zlatan Ibrahimović, le charismatique David Beckham, El Flaco Javier Pastore, le magicien Ronaldinho et la légende Pedro Miguel Pauleta.…

TC pour SOFOOT.com