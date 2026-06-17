Le FC Nantes retourne encore dans le passé

La légende raconte que le FC Nantes n’a que trois entraîneurs sur les 20 dernières années : Vahid Halilhodžić, Antoine Kombouaré et Michel Der Zakarian. Le dernier nommé vient de signer son retour pour un troisième épisode chez les Canaris.

Après une première saison en 2007-2008 puis quatre entre 2012 et 2016, Der Zak’ s’est engagé pour deux ans à la Beaujoire. Un retour aux sources pour celui qui a porté les maillots du club en tant que joueur et qui aura la lourde tâche de faire remonter Nantes dans l’élite du football français après une saison décevante à tous les niveaux.…

TC pour SOFOOT.com