Le Secours catholique annonce le premier plan social de son histoire

Le Secours catholique annonce un projet de plan social prévoyant la suppression de 130 postes, une première pour l'association caritative ( AFP / PIERRE ANDRIEU )

Le Secours catholique a annoncé vendredi avoir présenté aux représentants de ses salariés un projet de plan social prévoyant la suppression de 130 postes en raison de "contraintes financières", une première pour l'association caritative.

Ce "projet de transformation", présenté au comité social et économique jeudi, vise "à mettre en place une organisation sobre, en proximité des actions de terrain", indique la direction dans un communiqué.

Elle ajoute avoir engagé des discussions sur un plan de sauvegarde de l'emploi qui "comprendrait notamment une phase préalable de départs volontaires et porterait le nombre de postes en CDI de 932 à 802", soit 130 postes en moins.

Il s'agit de "sortir d’une zone de risque à moyen terme" à l'heure où, "comme de nombreuses associations de solidarité, le Secours Catholique est confronté à des contraintes financières auxquelles il est de plus en plus compliqué de faire face", peut-on encore lire.

Créé en 1946, le Secours catholique, qui vient en aide aux populations les plus précaires, compte à l'heure actuelle 932 salariés et près de 60.000 bénévoles.

Dans un rapport publié en janvier, la Cour des comptes avait estimé que les déficits en 2023, la projection de déficit pour 2024 et l’augmentation des charges immobilières devaient "inciter" l’association "à rechercher les voies d’un retour à l’équilibre financier".

L'annonce de ce plan social survient dans un contexte économique compliqué pour les associations qui ont tiré le 11 octobre la sonnette d'alarme pour alerter sur leur situation budgétaire et réclamer un soutien de l’État.