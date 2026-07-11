Le duo Maldini-Leonardo pour redresser la sélection italienne

La bombe. La fédération italienne a annoncé ce samedi deux nouvelles arrivées, et pas n’importe lesquelles : Paolo Maldini et Leonardo . Longtemps espéré par le nouveau président de la FIGC, Giovanni Malago, le premier a été nommé directeur technique .

L’ancien défenseur central sera assisté dans sa tâche par Leonardo, dans un rôle de conseiller. Le travail de Maldini s’annonce colossal puisqu’il supervisera toutes les sélections italiennes, l’encadrement, les filières de formation et détection.…

TM pour SOFOOT.com