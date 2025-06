Le duo Kang-Gerlinger arrivera-t-il à sauver l'OL ?

Un nouveau tandem arrive à la tête de l'OL, et devra rapidement travailler pour maintenir le club en Ligue 1 et sauver l'OL. Ils connaissent le club, et John Textor, qui a annoncé sa démission, mais cela suffira-t-il ?

George Michael est décédé. Michael Schumacher est toujours dans le coma. Michel Denisot préfère présider la Berrichonne de Châteauroux ou le PSG. Heureusement pour les Michel du monde entier, Lyon leur offre un moment pour briller. Michele Kang et Michael Gerlinger deviennent respectivement PDG et DG de l’Olympique lyonnais, comme annoncé par le groupe Eagle dans un communiqué. Dans le même temps, John Textor a démissionné de son poste de direction et du conseil d’administration du club. Il a réagi : « Michele est le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante et j’ai pleinement confiance en elle et en l’OL. » L’ex champion de skate part avec son optimisme, mais surtout avec la rétrogradation administrative en Ligue 2 de l’OL, prononcée par la DNCG la semaine dernière. Le club a fait appel. Les deux Michel ont du boulot.

Tous les chanteurs s’appellent-ils Michele ?

Puisqu’il existe Polnareff, Berger, Delpech, Fugain, Jonasz, Sardou et Michel tout court, la crainte de voir les Michele et Michael de l’OL jouer une nouvelle berceuse existe. Kang et Gerlinger doivent préparer le plan de bataille estival lyonnais. L’objectif ? Réussir l’appel à la DNCG et rester en Ligue 1. Pour cela, il faut gagner plein de millions. Lyon a annoncé une grosse cure d’austérité du club, les départs ont commencé. Les profils de Kang et Gerlinger incarnent ici la respectabilité. Avec l’actionnaire majoritaire de la section féminine de l’OL et un avocat spécialisé dans le foot, ce renouveau marque la reprise en mains de l’OL par ARES, le fonds d’investissement qui a prêté 400 millions d’euros pour que John Textor rachète l’OL en décembre 2022. Reste à savoir si les deux partenaires de l’Américain seront capables d’apaiser la DNCG, ou s’ils ne sont pas tout simplement déjà prêts pour la Ligue 2.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com