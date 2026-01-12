Le drôle de week-end d'un supporter de Hull City qui s'est retrouvé à Algérie-Nigeria

Un mardi soir de Championship sous la pluie à Millwall ou un huitième de CAN au soleil ? La question est vite répondue. Scott Wood, supporter de Hull City, a tranché sans trembler. Direction Marrakech. Pas par exotisme mal placé, mais par pur bon sens économique. Le déplacement à Millwall lui revenait trop cher : 140 livres de train, 30 de billet, 100 d’hôtel. La somme maintenant habituelle des frais foot côté anglais.

“It would have cost me £140 on the train, £30 for a match ticket and around £100 for a hotel to go to Millwall. But instead I got an £80 return flight, £16 match ticket and £100 hotel in Marrakech.” Meet Scott Wood, the Hull City fan who swapped a pre-Christmas trip to Millwall… pic.twitter.com/rJFSzAzjuB…

MH pour SOFOOT.com