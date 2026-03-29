Le drôle de record de N’Golo Kanté avec les Bleus

Un record est un record ! Capitaine ce dimanche soir pour Colombie-France, N’Golo Kanté fête également son 35 e anniversaire . Le milieu de Fenerbahçe commence à être habitué des biscuits de la FFF, puisqu’il établit un drôle de record.

Eh oui, comme l’a raconté l’excellent Saber Desfarges sur TF1 au début de la rencontre, le Français dispute son troisième match international le jour de son anniversaire . Il a affronté la Russie le jour de ses 25 ans (en 2016, donc) et était titulaire contre l’Afrique du Sud le jour de ses 31 ans. Et le bilan est sympathique : deux matchs, deux victoires, neuf buts marqués pour les Bleus.…

UL pour SOFOOT.com