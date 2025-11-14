Le double coup de gueule de Gennaro Gattuso
Le spectre d’une troisième absence consécutive à la Coupe du monde plane sur l’Italie.
Ce jeudi soir, l’Italie devait espérer une contre-performance de la Norvège et une victoire face à la Moldavie pour encore croire à la première place de son groupe. Si la Nazionale s’en est remis à deux buts tardifs pour s’imposer (0-2), la Norvège n’a pas arrangé les Italiens en se rapprochant plus que jamais d’une qualification pour le prochain Mondial en balayant l’Estonie (4-1).…
