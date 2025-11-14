 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le double coup de gueule de Gennaro Gattuso
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 11:25

Le double coup de gueule de Gennaro Gattuso

Le double coup de gueule de Gennaro Gattuso

Le spectre d’une troisième absence consécutive à la Coupe du monde plane sur l’Italie.

Ce jeudi soir, l’Italie devait espérer une contre-performance de la Norvège et une victoire face à la Moldavie pour encore croire à la première place de son groupe. Si la Nazionale s’en est remis à deux buts tardifs pour s’imposer (0-2), la Norvège n’a pas arrangé les Italiens en se rapprochant plus que jamais d’une qualification pour le prochain Mondial en balayant l’Estonie (4-1).…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Curaçao est tout proche d'un grand exploit
    Le Curaçao est tout proche d'un grand exploit
    information fournie par So Foot 14.11.2025 11:51 

    En route pour marquer l’histoire. Engagé dans les qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2026, le Curaçao a éclaté les Bermudes dans la nuit de jeudi à vendredi (7-0). Un résultat qui le place premier de sa poule de qualifications, avec un point d’avance ... Lire la suite

  • Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça
    Xavi fait son autocritique sur son aventure au Barça
    information fournie par So Foot 14.11.2025 11:36 

    Confession intime. Invité à une conférence sur le leadership à l’université ESIC à Madrid, Xavi Hernández s’est livré à un exercice d’autocritique devant les étudiants dans des propos rapporté par Mundo Deportivo . L’ancien entraîneur du Barça a expliqué avoir ... Lire la suite

  • On rouvre notre pop up de Noël le 11 décembre !
    On rouvre notre pop up de Noël le 11 décembre !
    information fournie par So Foot 14.11.2025 11:09 

    Ho, ho, ho, l’Incroyable Pop-Up Sports est de retour ! Vous étiez pas loin de 4000 l’année dernière à venir y trouver l’inspi et faire vos cadeaux de dernière minute . Combien cette année pour la troisième édition de notre boutique éphémère de Noël organisée avec ... Lire la suite

  • Le rêve de gosse de Hugo Ekitike avec les Bleus
    Le rêve de gosse de Hugo Ekitike avec les Bleus
    information fournie par So Foot 14.11.2025 10:56 

    Le rêve bleu du Red d’Anfield. L’équipe de France a assuré l’essentiel ce jeudi soir, en se qualifiant pour la prochaine Coupe du monde en battant l’Ukraine (4-0). Un score fleuve, notamment grâce une bonne deuxième période, durant laquelle Hugo Ekitike a pu ouvrir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank