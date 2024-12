Le dollar canadien au plus bas depuis 2020 après la démission de la vice-Première ministre

Le dollar canadien continue de baisser mardi après la démission de la vice-Première ministre du pays lundi, en conflit ouvert au sujet de l'orientation de la politique budgétaire face à un possible renforcement des taxes douanières vers les Etats-Unis.

( AFP / NICHOLAS KAMM )

Vers 16H50 GMT (17H50 à Paris), la devise canadienne recule de 0,53% face au billet vert, à 1,4319 dollar canadien, peu après être tombée à un plus bas depuis mars 2020, à 1,4324 dollar canadien.

Sur fonds de menaces de Donald Trump d'augmenter les droit de douane à 25% avec ses voisins, la vice-Première ministre du Canada a démissionné lundi, en raison de divergences avec le Premier ministre Justin Trudeau sur la façon de gérer la guerre économique qui se profile avec son puissant allié américain.

"Nous nous trouvions en désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada", au moment où le pays est confronté à "un grand défi", a écrit Chrystia Freeland, qui était également ministre des Finances, dans sa lettre de démission.

"Cette décision", qui "a encore affaibli l'emprise du Premier ministre Trudeau sur le pouvoir au Canada", "a déclenché une légère baisse du dollar canadien", relève Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Le bitcoin a pour sa part atteint un nouveau record mardi, à 108.315,48 dollars.

La cryptomonnaie la plus capitalisée continue de surfer sur la vague d'enthousiasme provoquée par l'élection du pro-crypto Donald Trump.

Elle bénéficie aussi de l'annonce vendredi de la prochaine inclusion d'un géant du secteur, la société de logiciels MicroStrategy Computer, dans l'indice Nasdaq 100, qui correspond aux 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur cette bourse basée à New York.

Or la société MicroStrategy "a fait fortune en achetant des quantités massives de bitcoins au cours des dernières années", achetant la semaine dernière l'équivalent d'un 1,5 milliard de dollars de cette crypto, souligne Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Pour l'analyste, "c'est comme si le bitcoin lui-même rejoignait le Nasdaq".

Le cours du bitcoin comme du dollar canadien seront influencés par les conclusions de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui s'ouvre mardi pour deux jours.

De façon quasi unanime, les analystes projettent une baisse de taux de 0,25 point de pourcentage mercredi.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------------------

16H50 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,0503 1,0512

EUR/JPY 161,19 162,04

EUR/CHF 0,9385 0,9401

EUR/GBP 0,8259 0,8288

USD/JPY 153,47 154,15

USD/CHF 0,8935 0,8943

GBP/USD 1,2716 1,2683