Le district d’Alsace invente le permis de jouer

Mykhaïlo Mudryk l’a raté quatre fois.

Fini les bouchers du dimanche, les insultes gratuites et les bouteilles qui volent plus haut que les ballons. Désormais, place au code de la route… version football . Ici Alsace a dévoilé l’initiative mise en place par le district d’Alsace, dans la lignée de ce qu’applique la Ligue du Grand Est : chaque équipe U18 se voit dotée d’un permis à 20 points et à chaque dérapage (insulte, violence, comportement de sanglier), l’équipe perd des points. Si le compteur tombe à zéro, c’est carton rouge collectif : exclusion avec sursis du championnat et retrait de points au classement. Mais il y a une deuxième chance.…

SF pour SOFOOT.com