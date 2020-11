Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le dispositif d'indemnisation des entreprises fermées coûtera 1,6 milliard d'euros par mois, dit Le Maire Reuters • 25/11/2020 à 08:49









LE DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES ENTREPRISES FERMÉES COÛTERA 1,6 MILLIARD D'EUROS PAR MOIS, DIT LE MAIRE PARIS (Reuters) - Le dispositif d'indemnisation des entreprises fermées administrativement en France pour cause de coronavirus coûtera 1,6 milliard d'euros par mois, a déclaré mercredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. A la suite des annonces d'Emmanuel Macron sur la levée progressive du confinement, l'exécutif a annoncé mardi que ces établissements, notamment les restaurants, pourraient choisir entre une aide défiscalisée mensuelle allant jusqu'à 10.000 euros ou une indemnisation de 20% du chiffre d'affaires mensuel réalisé à la même période de l'année précédente avec un plafond de 100.000 euros. Ce dispositif, a précisé Bruno Le Maire sur France Inter, "concernera 200.000 entreprises et coûtera 1,6 milliard d'euros aux finances publiques par mois". (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

