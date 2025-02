Le discours musclé du préparateur physique du SCO fait les choux gras des internautes (et de Neal Maupay)

« L’OM est un match comme les autres ». En effet, une défaite supplémentaire, la 10 e angevine de la saison.

À quelques instants du coup d’envoi de cette 21 e journée de Ligue 1 opposant Angers à Marseille, le préparateur physique du SCO, Jean-Jacques Batoum, a livré dans le tunnel un discours de motivation à ses joueurs disons très énergique alors qu’un silence de concentration planait. Véhément, il hurle notamment : « On rentre sur le terrain, on se bat, jusqu’à la dernière minute. Allez les gars, on ne va rien lâcher. On ne lâche rien les gars, je vous le dis. Des chiens, les gars, des vrais chiens . » Il rajoute une couche immédiatement : « On ne surestime personne et on a peur de personne. C’est parti les gars ! Allez, on y va, au combat les gars . ». Les yeux rivés vers la pelouses, certains joueurs ne peuvent contenir un petit rictus. Mais ce n’est rien comparé à l’effet de ce discours sur les internautes.…

BGC pour SOFOOT.com