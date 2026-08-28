Le discours de Will Warsh à Jackson Hole marquera-t-il un changement de cap ou un détour ?

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* Les marchés financiers attendent de voir si Warsh donnera des indications sur la politique monétaire lors de son discours à Jackson Hole

* Le président de la Fed prendra la parole à 10 h EDT (14 h GMT)

* La banque centrale américaine maintient son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre

* Les chiffres élevés de l'inflation en juillet remettent le débat sur une hausse des taux au centre des préoccupations

par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'adressera vendredi à un parterre d'économistes et de banquiers centraux internationaux, tandis que les investisseurs du monde entier attendent de lui qu'il donne plus de détails sur l'économie, la récente volatilité des marchés obligataires et les risques pesant sur les perspectives américaines et mondiales. Le discours de M. Warsh, prévu lors du prestigieux symposium économique de la banque centrale américaine à Jackson Hole, dans le Wyoming, s’impose comme un test important à peine trois mois après son entrée en fonction à la tête de la Fed. La question est de savoir s’il pourra maintenir son approche « moins on en dit, mieux c’est » en matière de communication sur la politique monétaire, ou s’il se sentira contraint de fournir au moins une feuille de route approximative sur la façon dont il perçoit l’inflation élevée et — surtout — sur ce qui pourrait l’amener à conclure qu’une hausse des taux d’intérêt est nécessaire pour la contenir. C’est une question que d’autres décideurs de la Fed ont été disposés à aborder publiquement, souvent en termes sans détours. Cette approche plus ouverte est devenue la norme à l’ère d’une plus grande transparence des banques centrales, et la réticence de M. Warsh à entrer trop dans les détails est perçue comme un élément manquant. Quelques heures avant le dîner d’ouverture de la conférence, jeudi soir, certains parmi les collègues de M. Warsh, ont exposé les raisons pour lesquelles une hausse des taux pourrait s’avérer nécessaire, notamment Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City et hôte de l’événement de Jackson Hole. « Je ne vois pas ce que nous restreignons actuellement avec la politique de taux que nous menons aujourd’hui », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à CNBC, indiquant qu’il estimait que le taux directeur actuel de la Fed, maintenu dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % depuis décembre, ne freinait pas les dépenses et les investissements comme il le faudrait pour ralentir l’inflation. L’inflation est « toujours tenace et persistante, et nous devons continuer à trouver des moyens de la venir à bout », a-t-il ajouté.

« C’est maintenant qu’il faut agir », a déclaré Beth Hammack, présidente de la Fed de Cleveland, lors d’une autre interview accordée à CNBC, tandis que Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, s’est montrée plus modérée. Dans une interview accordée à Reuters , Mme Collins a estimé que les récentes données sur l’inflation étaient « mitigées »: l’inflation globale reste trop élevée, mais les détails laissent entrevoir des signes plus prometteurs, et la nécessité d’une hausse des taux reste une question ouverte.

« L'INFLATION EST LA PRIORITÉ N° 1 » Le débat sur une éventuelle hausse des taux d’un quart de point de pourcentage peut sembler insignifiant en termes d’impact immédiat sur l’économie, dont les perspectives de croissance semblaient s’être améliorées cette semaine après la publication de données solides concernant les dépenses de consommation et les commandes de biens durables en juillet.

Mais M. Warsh doit à ce stade indiquer clairement qu’il est prêt à prendre les mesures qui s’imposent si l’inflation reste nettement au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la Fed ou si elle recommence à augmenter, a déclaré Adam Posen, président du Peterson Institute for International Economics et ancien membre du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre.

« Ce qu’il devrait faire, c’est se citer lui-même à partir de ses précédents discours, conférences de presse et auditions de confirmation: “L’inflation est la priorité absolue. Plusieurs de mes collègues du Comité (Open Market Fédéral) ont fait part de leurs inquiétudes. Je pense que ces inquiétudes sont légitimes, et nous ne manquerons pas d’agir à court terme” », a déclaré M. Posen.

M. Posen a ajouté qu’une telle position permettrait à M. Warsh d’affirmer sans détour sa volonté de relever les taux, si nécessaire, sans pour autant renier ses déclarations antérieures selon lesquelles il estime que la hausse de la productivité et d’autres facteurs contribueront à maintenir l’inflation à un niveau bas à long terme. M. Warsh doit prendre la parole à 10 h EDT (14 h 00 GMT) lors d’un discours d’ouverture qui marquera le début de deux jours de débats dans le cadre d’un forum qui, en près d’un demi-siècle, est devenu un lieu de référence pour les débats des banques centrales et la recherche économique. Le thème de cette année est l’innovation financière, mais comme la plupart des années, les discussions en marge et lors des dîners porteront probablement sur d’autres sujets: sur M. Warsh et, en particulier, sur la question émergente de savoir si la récente intervention du secrétaire au Trésor Scott Bessent sur le marché obligataire laisse présager des difficultés à venir pour le dirigeant de la Fed. À l’extrême, la nécessité pour la politique monétaire de juguler l’inflation par des hausses de taux pourrait entrer en conflit avec la gestion des 40 000 milliards de dollars de dette publique américaine en circulation et avec la volonté du président Donald Trump d’emprunter cet argent pour la financer au moindre coût.

Les responsables des banques centrales du monde entier, toujours bien représentés à Jackson Hole, ont leurs propres intérêts en jeu, car les décisions de la Fed en matière de taux d’intérêt influencent la valeur des devises, l’inflation et les taux d’intérêt à l’échelle mondiale.

ORIENTATION OU RÉACTION?

La réticence de M. Warsh à fournir des indications sur les prochaines décisions de politique monétaire est délibérée. Même certains de ses collègues de la Fed s’accordent à dire qu’il est imprudent de pencher trop fortement vers un résultat particulier et de risquer de créer des attentes qui devront ensuite être revues en raison de l’évolution de l’économie. Les dernières données sur l’inflation n’ont montré que peu d’amélioration. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, l’indicateur utilisé par la Fed pour fixer son objectif d’inflation, est resté stable mais bien au-dessus de l’objectif, à 3,7 % en juillet . Cependant, la vigueur du marché de l’emploi reste incertaine; certains économistes s’attendent à ce que les dépenses de consommation faiblissent et freinent la croissance économique et la hausse des prix; d’autres estiment que la pression actuelle sur l’inflation exercée par les droits de douane et les cours du pétrole pourrait s’atténuer et faire baisser l’inflation.

Dans un essai publié en début de semaine, Tobias Adrian, Conseiller financier du Fonds monétaire international, a déclaré que le recours aux indications prospectives pour prendre des engagements sur les taux d’intérêt « peut s’avérer coûteux dans un environnement marqué par des chocs d’offre » qui modifient rapidement les perspectives et la réponse de la politique monétaire.

Il a toutefois établi une distinction avec les orientations qui exposent la manière dont les décideurs politiques perçoivent les risques ou scénarios à venir, ainsi que la façon dont ils seraient susceptibles de réagir à mesure que les données révèlent la trajectoire suivie par l’économie — des éléments de compréhension par le public qu’il a jugés essentiels à une politique monétaire efficace.

« Elles doivent tout de même expliquer quelles données importent, précisément, et comment ces données influencent leurs décisions de politique monétaire », a écrit M. Adrian. « Les fonctions de réaction impliquent rarement une formule simple, car les banques centrales ont tendance à éviter les règles mécaniques. Le jugement reste indispensable. Pourtant, la communication qualitative sur les fonctions de réaction est fondamentale pour la crédibilité et la responsabilité de ces institutions. » C’est un domaine dans lequel certains observateurs estiment que M. Warsh a failli à sa tâche, et ils attendent son discours de vendredi pour voir s’il apportera une solution.