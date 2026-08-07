Le directeur sportif de la Belgique ne veut pas se précipiter avec Van Bommel

Un break qui n’a pas recollé les morceaux. Alors que Mark van Bommel a été nommé en juillet dernier à la place de Rudi Garcia au poste de sélectionneur de la Belgique, il a été question pendant une semaine, d’envisager une prolongation avec le Français . D’autant plus après une Coupe du monde 2026 ponctuée par une élimination en quarts de finale, le palier fixé comme un objectif avant la compétition. « Rudi Garcia avait quelques contraintes concernant la prolongation , esquivait au micro de la RTBF le directeur technique national, Vincent Mannaert. On a pris une semaine des deux côtés, et après on a fait notre analyse de notre côté, Rudi la sienne avec son staff et on a pris la décision de ne pas prolonger et d’aller vers un autre profil. »

Pas de clause de prolongation dans le contrat de van Bommel

Alors qu’un nouveau cycle commence, Vincent Mannaert ne s’est pas encore projeté au-delà de l’Euro 2028, date de la fin du contrat de son nouveau sélectionneur : « C’est une collaboration de deux ans, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut faire la même chose avec Mark qu’avec Rudi. […] On va peut-être prolonger, peut-être pas, mais on n’a pas prévu une clause de prolongation dans ce contrat. » …

NB pour SOFOOT.com