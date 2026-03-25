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Le directeur général de Lens ulcéré par la demande de report du PSG
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 09:17

Le directeur général de Lens ulcéré par la demande de report du PSG

Le directeur général de Lens ulcéré par la demande de report du PSG

Les termes. Alors que le PSG a demandé le report de son match contre Lens, programmé entre ses deux quarts de finale de Ligue des champions, le directeur général du club nordiste, Benjamin Parrot, a exprimé tout son agacement dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi.

Alors que Lens n’est qu’à un petit point du leader parisien, Benjamin Parrot regrette que ce qui devait être le grand choc de la saison en Ligue 1 finisse par complètement passer au second plan : « Factuellement, le PSG a fait le choix de la Ligue des champions, comme Canal+, son diffuseur. Maintenant, si la LFP ne défend pas la Ligue 1, qui va la défendre ? Si elle ne défend pas la continuité et le respect de ce qu’est la L1, qui va le faire ? »

CMF pour SOFOOT.com

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